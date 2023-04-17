Глава разведки также отметил, что "так случилось", что почти все россияне, которые казнили украинских воинов ,"уже не существуют".

Спецслужбам Украины известно имя российского военного, который отрезал голову еще живому украинскому военнопленному.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Миноборны Кирилл Буданов в интервью Radio NV. Впрочем, он отказался говорить, где этот россиянин находится.

"Да, есть... Кто он - мы знаем", - сказал Буданов в ответ на вопрос, известен ли исполнитель этого военного преступления.

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Глава ГУР Минобороны также отметил, что случаи подобных преступлений являются "единичными".

"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я говорю вам, что не могу вам ответить. Есть немножко другая статистика. Как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", - добавил Буданов.

На уточняющий вопрос, "помогла" ли разведка в этом, Буданов сказал: "Просто так случилось".

Военные преступления россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

В Службе безопасности Украины заявили, что "найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.

Весной этого года Украину также шокировал расстрел украинского военного, который попал в плен. Россияне убили его после слов "Слава Украине!". Выяснилось, что от рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

А летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом.

Ранее в ООН подтвердили казни 15 украинских военнопленных войсками РФ, а также применение пыток.

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