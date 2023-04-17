Спецслужбам Украины известно имя российского военного, который отрезал голову еще живому украинскому военнопленному.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Миноборны Кирилл Буданов в интервью Radio NV. Впрочем, он отказался говорить, где этот россиянин находится.
"Да, есть... Кто он - мы знаем", - сказал Буданов в ответ на вопрос, известен ли исполнитель этого военного преступления.
Глава ГУР Минобороны также отметил, что случаи подобных преступлений являются "единичными".
"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я говорю вам, что не могу вам ответить. Есть немножко другая статистика. Как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", - добавил Буданов.
На уточняющий вопрос, "помогла" ли разведка в этом, Буданов сказал: "Просто так случилось".
Военные преступления россиян в Украине
Как сообщал УНИАН, в начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.
В Службе безопасности Украины заявили, что "найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.
Весной этого года Украину также шокировал расстрел украинского военного, который попал в плен. Россияне убили его после слов "Слава Украине!". Выяснилось, что от рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
А летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом.
Ранее в ООН подтвердили казни 15 украинских военнопленных войсками РФ, а также применение пыток.