Военный преступник фактически подтвердил, что практика пыток и казней пленных воинов является систематической.

Российский неонацист и военный преступник Алексей Мильчаков цинично прокомментировал видео звериной казни украинского воина, которому отрезали голову еще живому.

Реакция Мильчакова появилась в Телеграм-канале бандформирования "ДШРГ Русич", которым он руководит. Военный преступник намекает, что обезглавливание украинских воинов - систематическая практика оккупантов.

"Вы удивитесь, сколько таких видео будет постепенно всплывать", - говорится в сообщении с веселым эмодзи.

Обезглавливание украинского воина: детали зверской казни

Российские оккупанты отрезали голову украинскому пленному в Бахмуте Донецкой области и ради развлечения выставили ее на металлическом штыре.

Вчера в сети начало распространяться ужасное видео, как российские оккупанты отрезают голову еще живому украинскому воину. Неизвестно, была ли это та самая голова, которой захватчики хвастаются в Бахмуте.

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, как и почему в сеть "слили" жестокое видео обезглавливания живого украинского воина. По мнению экспертов, исполнители казни могут уже быть мертвыми. Их военные преступления снимают на видео, чтобы связать оккупантов "преступлением и кровью".

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