Российские оккупанты увеличивают корабельную группировку вокруг Крымского моста, чтобы не допустить поражения объекта.

По состоянию на сегодня Крымский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики российских захватчиков.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Дым развеялся, но это ему (мосту, - УНИАН) не помогло. Исходя из ситуации с дымом, он поставлен на проветривание, поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность", - отметила Гуменюк по поводу маскировки врагом моста дымом, чтобы обезопасить его от поражения.

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Она отметила, что некоторые автомобильные полосы функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. При этом добавила, что железная дорога работает по специальному режиму очень ограниченно.

"Таким образом максимально мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценной логистики, как и другие "больные" мосты - Чонгарский и Генический, они не могут обеспечивать полноценную потребность врага в логистике и поставках", - добавила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты увеличивают корабельную группировку вокруг Крымского моста, чтобы не допустить поражения этого объекта.

"Но понятно, что реагирование их на угрозу, которая им не совсем известна по тактико-техническим характеристикам может быть разным, поэтому они время от времени устраивают учения и задымление вокруг этого объекта", - сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне специально задерживают движение судов для того, чтобы они были буферной подушкой для заграждения их корабельной группировки. Она добавила, что может быть от 30 до 50 судов накоплено в так называемом районе ожидания, где они проводят фильтрационные мероприятия, якобы проверяя суда на перевозку военного груза.

Ситуация в Черном море

Гуменюк также рассказала за ситуацию в Черном море. По ее словам, корабельная группировка врага сейчас составляет 9 кораблей и катеров - кроме боевых кораблей, это и суда обеспечения и пограничной службы.

"Море штормит, оно на нашей стороне. 3-4 балла это не критично, но все-таки волнительно, скажем так. И ракетоносителей на боевом дежурстве не зафиксировано. Но мы знаем, что полуснаряженный "Макаров" находится в пункте базирования и готов к применению. Также подводные лодки, находясь в пункте базирования, тоже готовы к выходу на дежурство. Отслеживаем ситуацию, потому что знаем, что 2-3 часа врагу нужны для занятия пусковых рубежей", - рассказала она.

Война в Украине - ситуация с Крымским мостом

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 12 августа было искусственное задымление в районе Крымского моста, потому что враг надеется таким образом спасти его от ракетных ударов. Он отмечал, что задымление применялось еще со времен Второй мировой войны - это техника маскировки.

Перед этим была информация, что 12 августа, на незаконно построенном оккупантами Крымском мосту несколько раз прогремели взрывы, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Тогда в РФ заявили о попытке ракетной атаки Крымского моста и якобы все ракеты сбиты.

Крымский мост уже трижды был атакован. Он имеет существенные повреждения.

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