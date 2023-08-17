Этот дрон довольно устойчив к российским средствам радиоэлектронной борьбы, отметил Жданов.

Российские захватчики еще недолго смогут использовать незаконно построенный между временно оккупированным Крымом и материковой Россией Крымский мост. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

В комментарии ТСН.uа эксперт вспомнил предыдущую атаку на мост. Тогда была применена украинская разработка – дрон "Морской малыш". По словам Жданова, эффект "превзошел себя".

"Он оборудован несколькими средствами связи. Дрон довольно устойчив к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Но самое главное его преимущество – это мощность. Он несет на себе 850 килограммов взрывчатки. Дрон был направлен в опору Крымского моста. Эффект превзошел себя – россияне заявили, что через несколько месяцев возобновят переправу, позже сообщили, что работы затянутся до декабря, а теперь вообще молчат на эту тему. Почему? Потому что если опора моста подверглась хотя бы частичному разрушению, то восстановить ее несущую способность будет очень и очень сложно", – объяснил он.

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По мнению эксперта, на Крымском мосту и в дальнейшем будет случаться "бавовна". В частности, его могут атаковать с помощью дронов.

"Если у нас сделают хотя бы еще несколько таких дронов, то я думаю, что сразу будет повторная атака. Также хочу отметить, что департамент, который занимается разработкой и производством морских дронов – отдельный департамент в СБУ. Он создан по инициативе Василия Малюка, главы СБУ, который лично занимается работой департамента. Поэтому у нас есть все шансы, что они что-то придумают относительно Крымского моста", – резюмировал Жданов.

Атака дрона на Крымский мост

17 июля 2023 года на Крымском мосту во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прогремели взрывы. Переправу атаковали дроны, в результате чего обвалился пролет. В тот же день в СБУ намекнули, что причастны к этой "бавовне".

На днях глава СБУ Василий Малюк поделился подробностями той операции. Он рассказал, что мост действительно атаковали морские дроны. Их разработала СБУ без участия частных компаний, а назвали эти беспилотники SeaBaby – "Морской малыш".

Примечательно, что эти дроны нанесли ущерб не только Крымскому мосту. Они засветились и в историях с подбитием десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG. Для тех атак применили два надводных дрона, в каждом из которых было по 450 кг боевой части.

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