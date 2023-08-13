Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что российские захватчики не просто так перекрывали движение через мост.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал вчерашние взрывы и задымление в районе Крымского моста в Керченском проливе.

В эфире телемарафона он оценил, как искусственное задымление в районе Крымского моста может помочь оккупантам спастись от ракетных ударов.

"Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны... Это техника маскировки. В этом случае только остается спрашивать, потому что не знаем, что там происходит. Возможно, они обучение какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит. Надо смотреть, возможно спутниковые снимки, которые нам больше расскажут, есть ли там разрушения", - сообщил Игнат.

Он добавил, что не просто же так перекрывают движение по Крымскому мосту. Однако об атаках на оккупированный Крым украинские военные говорят сдержанно, напомнил Игнат.

В то же время, он отметил развитие новейших технологий - беспилотной авиации и дронов ударного типа. "Мы видим, что это приносит результат", - сказал представитель и добавил, что в Украине будет наращиваться производство беспилотников.

Накануне в районе Крымского моста раздавались взрывы, поднялся дым

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 августа, на незаконно построенном оккупантами Крымском мосту несколько раз прогремели взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Образовалась большая пробка из автомобилей. В одном из случаев прогремело не менее восьми взрывов в районе моста.

Тогда в РФ заявили о попытке атаки ракетами Крымского моста, которые якобы были сбиты. Речь шла о боеголовках С-200.

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