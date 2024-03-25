Это геополитический вопрос, считает министр.

Российские войска изменили тактику ракетных обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы повлиять на экономику Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, во время зимы 2022-2023 годов россияне атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы заморозить страну и сделать полный блэкаут.

"Я абсолютно уверен, что одной из причин (ракетных обстрелов по украинским энергообъектам - УНИАН) является то, что мы начали экспортировать электроэнергию в Европейский Союз. Я считаю, что это геополитический вопрос. Потому что это также позволяет странам ЕС спасаться от России", - сказал он.

Министр также пояснил, что россияне изменили тактику и начали атаковать украинские энергообъекты именно сейчас с целью негативного экономического влияния на отрасль в Украине.

По его словам, ранее они атаковали отдельные регионы украинской промышленности и энергообъекты вокруг этих регионов, чтобы остановить производство и экономику этого региона.

"Теперь они выбирают такой подход, чтобы атаковать всю страну, атаковать всю энергетическую систему, чтобы повлиять на промышленность и на нашу экономику", - подчеркнул Галущенко.

Массированные ракетные удары РФ - состояние энергосистемы Украины

23 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае если РФ поставила цель разрушить плотину Днепровской ГЭС, то ракетные атаки будут повторяться.

24 марта глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что в результате последних российских ударов украинская энергосистема понесла убытки на не менее 100 миллионов евро.

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