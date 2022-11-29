Антон Геращенко отметил, что не верит в российские опросы о массовой поддержке войны в Украине.

Жители Российской Федерации еще почувствуют последствия развязанной Москвой войны в Украине. Кремль уже отдал треть бюджета на 2023 год на армию, а это деньги на соцобеспечение населения.

Советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью для УНИАН отметил, что только время сможет изменить ситуацию в России к худшему.

"Могу вам сказать, что по истории войн, если взять Первую мировую войну, в 1914 году тоже все страны, которые в нее вступали, вступали радостно – и французы, и англичане, и русские, и немцы – все кричали: "Ура! Ура! Мы обязательно победим врага" и так далее. Понадобилось не меньше года и сотни тысяч жертв, чтобы все поняли, что война ведет их государства к полному краху", - напомнил Геращенко.

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При этом он указал, что не верит социологическим российским опросам, которые говорят про 75% поддержку войны.

"Россия – государство тотального страха. Там можно получить семь лет тюрьмы за то, что скажешь, что ты против войны. Помните, как месяцами пропагандисты говорили: "Да это все чушь, какая война, никакой войны не будет!". Потом война началась, обещали зайти в Киев за три дня. Но не то, что в Киев не зашли, они в Бахмут не могут зайти пять месяцев. А все остальные их успехи у них были только в первые дни за счет фактора внезапности. После этого они откатываются уже из Харьковской области, из Херсонской области и так далее. И дальше будет больше", - рассказал советник главы МВД.

По его словам, в дальнейшем россиян ждет обнищание. Он напомнил, что Кремль уже отдал треть бюджета на следующий год Минобороны.

"Вот сегодня одна треть российского бюджета на 2023 год – это затраты на армию и на силовые структуры. Это значит, что у людей будут отбирать деньги из социальных программ, с медицины, здравоохранения. Рано или поздно это будет приводить к ненависти. Да, у нас нет такого инструмента, какой был у союзников в годы Второй мировой войны, когда немцы при фашистском режиме на себе прочувствовали, что такое развязывать войны против других стран, когда бомбардировки Лондона вернулись бомбардировками Берлина, Дрездена и других городов. Такой возможности у нас нет. Но думаю, что мы будем добиваться результата другими методами", - подытожил Геращенко.

Финансирование войны против Украины - что известно

Аналитики издания Forbes посчитали, что один день войны России обходится примерно в 400 миллионов долларов. При этом реальный ВВП РФ упал во втором квартале на 4,1% в отношении к тому же периоду предыдущего года

Несмотря на заметные экономические проблемы из-за войны и санкций президент России Владимир Путин намерен увеличить финансирование армии.

В свою очередь аналитики Reuters отмечают, что расходы Москвы на мобилизацию и западные санкции пробьют брешь в российском бюджете. Ожидается, что резервы Москвы упадут до самого низкого уровня за последние годы.

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