Советник главы МВД Антон Геращенко: После войны Россия и Путин никуда не денутся, Украине предстоит жить как Израилю или Южной Корее

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНИАН рассказал о последствиях ракетных ударов России по энергосистеме, ожидаются ли новые массированные атаки и что необходимо ВСУ для уничтожения вражеских ракет.

Начнем с блэкаута, Украина его официально пережила, это подтвердили в "Укрэнерго". Можно ли уже говорить о том, каковы его последствия и как идет процесс их ликвидации?

Для народа Украины "последствия" – это еще большее сплочение вокруг идеи победы над Россией, над путинским режимом, это еще большее сплочение вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Самые тяжелые последствия, конечно же, переживают наши сограждане с определенными ограничениями по возрасту, которые остаются запертыми на высотных этажах своих домов, потому что не работают лифты. Наблюдаются проблемы в работе больниц, проблемы у тех людей, кому необходима обязательная работа электроприборов для поддержания их здоровья. Это проблема для всей энергетики нашей страны.

Самое важное, что весь мир понял: Путин и его армия не в состоянии воевать с Вооруженными силами Украины. Они воюют с трансформаторами, с женщинами, с детьми и со стариками.

Мы видим еще большее сплочение наших союзников вокруг Украины, их искреннее желание нам помогать. Иногда помощь, к сожалению, запоздалая, как это было с системами противовоздушной обороны, которые президент просил с первого же дня вторжения русских войск. Однако, на сегодняшний момент мы видим, что оружие идет в Украину, что поставляются новые комплексы ПВО. Благодаря установке вокруг Киева американских систем NASAMS и IRIS-T ракеты уже в центр Киева не долетают, их сбивают. То же самое будет постепенно сделано вокруг других больших городов Украины.

Хотя будем говорить откровенно, что того количества комплексов ПВО, которые нам дали, недостаточно для прикрытия всей территории Украины.

ПУТИН ХОЧЕТ ВЫНУДИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА ПЕРЕГОВОРЫ

Удары Путина по территории Украины и по энергетической системе без сомнения – будут. И надо четко понимать, что предстоит тяжелая зима. Однако нашу волю к победе не сломить. Создаются условия для того, чтобы были пункты обогрева, где люди смогут получить горячие еду и питье. Конечно же, абсолютно справедливо, что если у вас есть возможность временно выехать с территории Украины, чтобы не переживать эти катаклизмы, вы не задействованы в обороне страны, работая на предприятиях, необходимых для жизнеобеспечения, то это необходимо сделать.

Вы говорите о повторении атак, а у Путина остались еще инструменты, чтобы сделать именно блэкаут? Он может полностью разрушить нашу инфраструктуру? Оставить нас без света? Секретарь СНБО Данилов говорит, что ракет у РФ осталось максимум на 3-4 подобные атаки. Этого хватит?

Я не готов измерять в количестве ударов, которые остались для полной остановки энергетической системы Украины. По моей информации, даже если обрываются отдельные подстанции, то остаются энергоострова. Например, Киев может получать электроэнергию от Киевской ГЭС, и на какое-то количество работающих узлов – для работы метро, электротранспорта, военной промышленности – этого будет хватать. Но очевидно, что единственный способ переживать такие удары для энергосистемы – это веерные отключения, плановые отключения, а иногда и аварийные отключения.

После последнего удара энергетикам пришлось отключить атомные электростанции. Наверное, впервые в истории мира из-за военной угрозы вырубились сразу три работающих атомные электростанции, или даже четыре, включая Запорожскую.

Это опасность для всего цивилизованного мира. Атомные электростанции хоть и имеют предохранительные системы, но никто не знает, как поведет себя ситуация, при которой атомные электростанции остаются без энергии, без альтернативных источников больше 7-10 дней.

Нужно крепиться, нужно понимать, что мы все равно победим. Чего вообще этими ударами Путин хочет добиться? Я могу объяснить. Он хочет таким образом вынудить президента Украины пойти на договоренности с Россией. Путин никак не может понять, что Зеленский не будет с ним говорить. Он же четко об этом сказал, что переговоры могут быть только с будущим президентом России, не с Путиным.

Мы правильно понимаем, что власть не допускает возможности сесть за стол переговоров, даже если ситуация в сфере энергетики будет сильно ухудшаться?

Я убежден, что президент и народ Украины на такие переговоры не пойдут. На этот шантаж никто не поддастся.

Последние опросы показывают, что украинцы этого не хотят.

Конечно. Эти удары по энергосистеме страны не влияют на способность Вооруженных сил Украины продолжать свои наступления, потому что ВСУ имеют свои собственные автономные источники энергии.

НА ПОЛЕ БОЯ У РОССИИ НЕТ УСПЕХОВ

Наступление будет продолжаться. И на Запорожской области, и на востоке Украины. И закончатся они полным выдворением оккупантов с территории Украины.

При этом надо понимать, что Россия и Путин никуда не денутся. У нас будет 1,4 тысячи километров границы и 800 километров границы с Беларусью, тоже государство-агрессор. Нам необходимо будет создавать мощную систему обороны внутри страны. Нам предстоит жить как Израилю, который жил 70 лет в окружении врагов. Нам предстоит жить как Южной Корее, которая сумасшедших 70 лет живет с северокорейским режимом рядом.

Весь мир восторгается храбростью украинцев. Фраза "brave like Ukraine" – это уже бренд для всего мира.

Вы правильно отметили невероятное единение украинцев как результат этого блекаута. Возникает вопрос, насколько поставленные Кремлем цели сопоставимы с результатами вот этой ракетной атаки?

Целью ракетных атак, кроме ущерба энергетической инфраструктуре, была еще попытка Путина спасти свой престиж в глазах так называемых "ватников", сторонников войны. Показать им, что у них еще "что-то" есть.

На поле боя никаких успехов у них нет. Ту же Авдеевку, которая находится в 8 километрах от Донецка, они не могут взять 9 месяцев, благодаря героизму наших воинов.

Также повод подтолкнуть власти Украины на переговоры методом энергетического шантажа. Но это у них не получится.

Неприятный вопрос, но говорить о нем нужно. Откуда у врага настолько точные данные о размещении критической инфраструктуры Украины? Задумываются ли об этом правоохранительные органы?

Не надо спрашивать ни СБУ, никого. На самом деле абсолютно все данные по подстанциям Украины есть в учебниках по энергетике, изданных еще в советские годы. Есть масса картинок на предмете "Экономическая география", где располагаются украинские электростанции – Ровенская, Чернобыльская, Южноукраинская АЭС. Пять атомных электростанций. Очевидно, что рядом с ними есть подстанции. Шесть гидроэлектростанций есть на Днепре. Извините, они видны из космоса, их плотины. И у каждой электростанции есть своя трансформаторная подстанция. Поэтому никаких секретов тут нет.

Весь мир уже давным-давно виден из космоса. Расположение любой подстанции абсолютно известно.

Что делают русские? Они наносят удары по энергосистеме, потом через тех людей, которые являются их агентами, сторонниками, они получают информацию, есть ли свет в Киеве, Днепре или Одессе. И готовятся к новому удару.

С другой стороны, избежать этих ударов можно только через укрепление системы противовоздушной обороны. К сожалению, нам не дают самое эффективное средство против крылатых ракет. Это авиация. Суть крылатой ракеты – лететь на небольшой высоте, и не всегда наши радары ее замечают. В то же время радары самолетов видят крылатые ракеты, как на ладони. По тактике использования авиации, перехватчик на истребителе заходит сзади крылатой ракеты, стреляет и с вероятностью 100% ее сбивает. У нас есть масса таких примеров. Но, к сожалению, у нас очень мало самолетов. А наши западные союзники до сих пор боятся нам давать авиацию.

За 9 месяцев наши пилоты давно бы освоили и F-16, и F-18, и любой другой западный истребитель, но нужно политическое решение. Оно обязательно будет. Помните, нам сначала отказывались давать знаменитые HIMARS, а теперь в Украине им сделана такая реклама, что очередь за ними стоит на 10 лет вперед. Нам не хотели давать мощные системы ПВО типа NASAMS и IRIS-T. Наконец-то, и их дали.

Я думаю, что недалек тот день, когда нам дадут новые танки и новые самолеты.

Еще одна неприятная история. Мы видели единичные случаи перекрытия дорог из-за отсутствия света, жалобы на отсутствие воды. Отметились одесситы. Это были русские провокации, как вы считаете?

Люди, которые привыкли жить с электричеством, не понимают самое главное, что это аварийные отключения. Отключились атомные электростанции из-за поломок подстанций. И тут выходами, перекрытием дорог ты ничего не достигнешь. Может, просто с нашими согражданами в Одессе информационно не доработали, местные власти им не дообъяснили, что какими угодно перекрытиями проблема не решается. Энергетикам надо дать возможность спокойно работать, им виднее, когда и что сделать.

Я, например, знаю руководителей энергетической отрасли страны, но мне и в голову не пришло позвонить и спросить, когда будет электричество в моем районе. Почему? Да потому что нельзя беспокоить энергетиков, у них есть свои планы, они знают, что нужно в первую очередь снабжать – железную дорогу, станции метрополитена, военные предприятия, места, в которых принимаются важные государственные решения. Да, остальным придется потерпеть. Но система постепенно восстанавливается. На днях, например, дали электричество в Херсон, которого уже не было месяцы. Поэтому вся Украина восстановится, будет процветать.

Давайте тогда на Херсоне остановимся, там сейчас очень непростая обстановка, интенсивно город обстреливается, очень много пожаров. Возможно ли хоть как-то уберечь город от артиллерии?

Естественно, что каждый раз, когда русские стреляют по Херсону, наши артиллеристы дают им ответ и дают им в зубы, потому что есть специальные радиолокационные станции, которые определяют место обстрелов и после этого туда уже летят наши снаряды, наши HIMARS. Поэтому, естественно, за каждого погибшего будет пятикратная месть.

А вообще хоть какой-то прогноз об освобождении левого берега можно сделать?

Смотрите, эти прогнозы – дело неблагодарное. Есть Генеральный штаб, который имеет расчет сил и средств для наступления, и они лучше знают, когда это делать. Сейчас, например, очень тяжелые погодные условия, танки грузнут в украинских черноземах. Поэтому я думаю, что наступление начнется тогда, когда погода, скажем так, станет более благоприятная, земля подмерзнет, и тяжелая техника сможет продвигаться и наступать.

ПУТИНУ УЖЕ ПРИХОДИТСЯ ХОТЬ КАК-ТО ОБЪЯСНЯТЬ РОССИЯНАМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

В России наблюдают за нашими проблемами и ликуют. Они лишили украинцев света, воды, тепла. Соловьев несколько дней уже обещает ядерный удар, радует свою публику. В то же время я обратил внимание на то, что бунты мобилизованных, на которые возлагали такие надежды российские оппозиционеры в изгнании, сошли на нет. Как вы считаете, россияне окончательно смирились с войной, их все устраивает? Или рано или поздно они могут все-таки проснуться?

Во-первых, только время сможет изменить ситуацию к худшему. Могу вам сказать, что по истории войн, если взять Первую мировую войну, в 1914 году тоже все страны, которые в неё вступали, вступали радостно – и французы, и англичане, и русские, и немцы – все кричали: "Ура! Ура! Мы обязательно победим врага" и так далее. Понадобилось не меньше года и сотни тысяч жертв, чтобы все поняли, что война ведет их государства к полному краху.

Я не верю социологическим опросам в России, которые говорят про 75%-ю поддержку войны. Во-первых, Россия – государство тотального страха. Там можно получить 7 лет тюрьмы за то, что скажешь, что ты против войны.

Помните, как месяцами пропагандисты говорили: "Да это все чушь, какая война, никакой войны не будет!". Потом война началась, обещали зайти в Киев за три дня. Но не то что в Киев не зашли, они в Бахмут не могут зайти пять месяцев. А все остальные их успехи у них были только в первые дни за счет фактора внезапности. После этого они откатываются уже из Харьковской области, из Херсонской области и так далее. И дальше будет больше. Поэтому постепенно этот процесс будет идти. Будет идти процесс обнищания российского народа. Вот сегодня одна треть российского бюджета на 2023 год – это затраты на армию и на силовые структуры. Это значит, что у людей будут отбирать деньги из социальных программ, с медицины, здравоохранения. Рано или поздно это будет приводить к ненависти. Да, у нас нет такого инструмента, какой был у союзников в годы Второй мировой войны, когда немцы при фашистском режиме на себе прочувствовали, что такое развязывать войны против других стран, когда бомбардировки Лондона вернулись бомбардировками Берлина, Дрездена и других городов. Такой возможности у нас нет. Но думаю, что мы будем добиваться результата другими методами.

В прошлом интервью вы сказали, что чем больше погибнет россиян в Украине, тем быстрее наступит время для переворота в Кремле. Но видим уже без малого 90 тысяч, наверное, и этого недостаточно, да?

Заметьте, что вчера был беспрецедентный случай, когда Путин встретился с так называемыми мамами военных, хотя они были специально подобраны…

Вы там нашли хоть одну реально скорбящую за своим сыном мать? Вы видели это видео?

Во-первых, насколько я помню, там не было и матерей, у которых сыновья погибли, то есть, это были матери, у которых сыновья воюют. Даже думаю интересно, что будет потом в дальнейшем, когда кто-то из их сыновей таки погибнет под ударами нашей артиллерии и наших войск. Я это к чему говорю. Путину уже приходится выходить из своей ракушки и коммуницировать со своим народом, чтобы хоть как-то объяснять, что происходит. Но объяснения эти, мягко говоря, неубедительны. Сегодня никто не идет в бой с криками "За Родину, за Путина". В то время как в те же самые советские годы шли "За Родину, за Сталина". Российская пропаганда на самом деле не так сильна, как ее пытаются нарисовать. Поэтому постепенно-постепенно ее оковы будут спадать с людей.

Кстати, с июля этого года большинство российских пользователей информации уже ушли с телевидения и находятся теперь в Telegram. То есть, россияне понимают, что то, что говорят по телевизору Соловьев, Скабеева и прочие, нужно делить пополам и разворачиваться на 180 градусов. Говорят, что не будет второй волны мобилизации – значит, она обязательно будет. Говорят, что не будет какой-нибудь инфляции, каких-то экономических проблем – значит, они обязательно будут. Вот так.

НЕТ БОЛЬШЕ НИКАКИХ СОЮЗОВ ВОКРУГ ПУТИНА, ОН ОСТАЛСЯ ОДИН

Путин появился на этой неделе не только на собрании с матерями, он объявился на заседании ОДКБ. И вот хотелось бы спросить, что это вообще было? Лукашенко обещает, что ОДКБ вступится за Беларусь в случае нападения на эту страну, но только кто собирается на нее нападать? В то же время за этим же столом сидит Армения, которая недавно просила такой помощи у ОДКБ и не получила ее. Понимают ли участники, зачем им нужна эта организация, и почему за нее так лихорадочно хватается Путин?

Путин мнил себя великим стратегом, мировым лидером, от решения которого зависит будущее всего мира, всей Вселенной. Он рассчитывал, что вторжение в Украину будет успешным, Украина падет, он вообще станет страшным и ужасным для всего мира, все его будут бояться. Получилось не так. Практически полная внешнеполитическая изоляция Путина приводит к тому, что он считает почетным встречаться с президентом Центральноафриканской Республики или с другими африканскими странами. ОДКБ – это была структурка, созданная Путиным для того, чтобы делать вид, что вокруг России есть некие страны, с которыми она вместе находится типа в отношениях, как в НАТО, что они должны друг за друга стоять. Но оказалось, что на самом деле это все фейк, и эта ОДКБ построена на страхе перед Россией. Когда вдруг стали видеть страны Средней Азии, Закавказья, что Путин – Колосс на глиняных ногах, то, например, даже президент Таджикистана, страны зависимой во многих отношениях от Путина, прямо попросил его публично так не общаться со среднеазиатскими странами, относиться к ним с уважением.

Что касается Николо Пашиняна. Он, союзник РФ, вдруг увидел, как Россия отказалась какими-либо способами, даже элементарными дипломатическими, даже словом защищать Армению и ее интересы в конфликте с Азербайджаном. Поэтому он отказался подписывать декларацию, после чего Путин кинул ручку на стол, а Лукашенко разводил руками. Мы это видео показывали на весь мир.

Не существует больше никаких союзов вокруг Путина, он один. С ним разве что еще один подонок – Лукашенко. Его Путин затащил силой страха, он полностью зависим от Путина. И, в общем-то, все. Иран делает свою политику, он просто продает Путину за деньги ракеты или беспилотники и получает от Путина военные технологии, которые хочет. Китаю выгодно получать нефть и другие ресурсы от России, которой сейчас выкручивает руки Запад. Путин остался один. И эта изоляция будет только увеличиваться всеми этими решениями о признании России государством-спонсором терроризма.

Знаете, что Пригожин появился на сайте ФБР, что за его голову обещают 250 тысяч долларов? Там скоро будет и Путин.

ЕСЛИ ЛУКАШЕНКО ПОПЫТАЕТСЯ АТАКОВАТЬ, ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ В МИНСКЕ

Вы правильно отметили, что за Путина на заседании ОДКБ вступался только Лукашенко, выдав очередную порцию бреда по Украине. Как вы считаете, что это было, он надумал вступать в войну или просто, как маленькая собачка, отработал темники Кремля и быстренько обратно смылся в кусты?

Второй вариант. Лукашенко полностью зависим от Путина, его власть полностью пронизана российскими агентами – и спецслужбы, и армия, и так далее. Сам он – марионетка Путина, он не имеет никакой возможности что-либо делать. Единственное, что его сдерживает – желание выжить, чтобы он и его семейка дальше оставалась при власти. Но он предоставил Путину территорию для предательского удара на Киев, на Чернигов. Он предоставил территорию Беларуси для предательских авиационных, ракетных ударов, от которых погибли тысячи украинцев. Поэтому это мразь и подонок, который будет отвечать вместе с Путиным.

Похоже, Путину этого мало. Американские аналитики заговорили о том, что Кремль уже дал добро на физическое устранение Лукашенко.

Я думаю, что это маловероятный сценарий, потому что Путин тогда может не проконтролировать, что происходит в Беларуси. Гарантий того, что он сможет поставить своего преемника на пост главы Беларуси и это будет безболезненно для него, достаточно невелики. Я в этот план не верю.

Может быть, данная информация исходит от Кремля, чтобы окончательно запугать Лукашенко и принудить его к участию в войне?

Если беларуская армия по приказу Лукашенко попытается атаковать Украину, думаю, что эта война закончится в Минске. Путин в такой же ситуации, как Гитлер во время Второй мировой войны. Все его союзники, такие, как Муссолини и другие, его только ослабляли, их войска не были эффективны. Вспомните, как себя вели итальянцы в годы Второй мировой войны. Они бросали оружие и сдавались советской армии, оголяя участки фронта и ухудшая ситуацию для немецкой армии, для Вермахта. Поэтому та же самая ситуация и с беларуской армией. Никто там воевать не будет и эффективности нападения никакого не будет.

Но, тем не менее, готовиться нам все равно нужно, да? Как хорошо укреплен на сегодняшний день этот наш рубеж?

По всей северной Украине, по Полесчине, стоят таблички "Осторожно, мины", и все местные жители знают, что заминированы лесные тропинки, проходы, заминированы мосты. Одно дело, когда вторжение какое-то внезапное. Сегодня это невозможно.

Есть спутники наших союзников, есть работа нашей разведки. Работает огромное количество осведомителей. Даже в Беларуси есть публичный сайт "Белорусскі гаюн" белорусской оппозиции, который каждый день сообщает информацию, где какая белорусская или российская военная машина куда проехала. Просто заходите и читаете. То есть, настолько все под контролем, что незаметно скопить десятки тысяч войск для какого-то вторжения невозможно. Каждый, кто пытается заявлять, что от Беларуси идет какая-то угроза, это человек либо в ванной, либо не владеет ситуацией.

2023 ГОД БУДЕТ ГОДОМ УДАРНЫХ ДРОНОВ

Вы – отличный военный аналитик, поэтому я вас попрошу спрогнозировать, какая ситуация нас ждет на фронтах в ближайший месяц?

Ситуация на фронте следующая. После нашей победы на правом берегу и бегства противника у нас высвободились десятки тысяч хорошо подготовленных и оснащенных войск, которые должны были наступать, вести боевые действия по освобождению Херсонской области. Эти войска будут задействованы на востоке Украины, где сейчас самая тяжелая ситуация (район Авдеевки, Угледара). Именно там наши свежие войска помогут остановить наступление русских, которое на самом деле достаточно вялое.

Все мы ждем продолжения наступления на востоке. Наши войска атакуют Сватово, Кременную. И если наши войска как можно быстрее эти населенные пункты деоккупируют, то русским придется бежать из Лисичанска, из Северодонецка, из Рубежного.

Естественно, боевой дух очень высокий. Оружия, к сожалению, не так много, как хотелось бы, потому что наши западные страны могли бы поставлять его гораздо больше. Есть определенные недостатки в транспортных средствах, грузовом транспорте, но боевой дух наших солдат настолько высок, что никто и не помышляет ни о какой остановке наступления.

Можете ли вы рассказать о новых "птичках", которые благодаря вам скоро появятся на вооружении?

Я могу сказать в целом, что будущий 2023 год будет годом дронов, причем ударных. Этот год был годом разведывательных дронов, когда с их использованием HIMARS и артиллерия наносили точные удары по противнику. В то же время проведена большая работа Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны и Генштабом по тому, чтобы в следующем году были развернуты крупные подразделения ударных дронов, которые бы своим непосредственным участием уничтожали как можно больше русских.

Арифметика простая: чем больше будет уничтожено русских, тем быстрее закончится эта война. Никакие удары по энергоструктуре не спасут Путина от неумолимого возмездия как ему лично, так и тем, кто вместе с ним планировал эту агрессивную войну. Мы обязательно победим, в этом нет никаких сомнений. Да, надо потерпеть эти тяготы. Да, надо беречь наших жен, детей, родных. Кто может уехать из Украины, надо это поддерживать. Но мы обязательно победим. Слава Украине!

Катерина Шварц, Алексей Лихман