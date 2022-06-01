Россия экспортирует в Европу 27% нефти и 40% газа - это 400 миллиардов евро ежегодно по современным ценам.

Шестой пакет санкций против России существенно ослабит ее способность к продолжению войны.

Такое мнением высказал эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Украины Максим Гардус во время информационного телемарафона.

"Сейчас этот пакет очень важен. Он больше чем все, что были до него, потому что 27% нефти, импортируемой ЕС, и 40% газа – такой экспорт из России в Европу. Эти доходы для государственного бюджета России - это примерно 400 млрд в год. Лишить Россию таких доходов - это существенно ослабит их возможности к продолжению войны", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, которым предусмотрены значительные ограничения на импорт нефти из РФ.

В частности, планируется запретить импорт нефти из РФ, доставляемой морскими путями, взамен разрешена ее транспортировка по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также санкции против лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций касается 90% ее общего объема, что получали страны Евросоюза.

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