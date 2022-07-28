В США заявили, что дадут понять России, что такая тактика не сработает.

Соединенные Штаты Америки ожидают, что назначенные Москвой лидеры в Украине проведут фиктивные референдумы с целью аннексии захваченных украинских областей.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что США "должны и мы будем действовать быстро, чтобы дать понять России, что эта тактика не сработает".

"Назначенные Россией лидеры проведут фиктивные референдумы, чтобы сфабриковать фикцию о том, что люди в этих местах хотят присоединиться к России. Затем они будут использовать эти фальшивые голоса, чтобы заявить, что аннексия этих регионов является законной", — сказал Блинкен на пресс-конференции.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что "аннексия силой территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН".

"Члены международного сообщества, которые взяли на себя обязательство соблюдать хартию и международное право, обязаны осудить эти планы российского правительства и дать понять, что они никогда не признают эти незаконные действия", — сказал он. "В противном случае никто не может утверждать, что удивлен, когда Россия реализует свои планы или если другие страны последуют ее примеру в будущем".

Напомним, в "ДНР" планируют провести псевдореферендум за присоединение к РФ с результатом 70%.

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