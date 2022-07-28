Кремль ищет оправдание ведению жестокой войны против другого государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что всю Украину нужно "освобождать" от "неонацистов".

Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Эти "мероприятия" якобы призваны "защитить" людей оккупированной Россией части Донецкой и Луганской областей.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом "освобождать" (захватить - ред.) Украину от всевозможных проявлений "неонацистских" настроений - это необходимо. И необходимо принять меры (которые, собственно, и принимаются в русле "специальной военной операции" (войны - ред.)) для того, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР", - цитирует ТАСС слова Пескова.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 июля заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

По мнению украинской разведки, данные заявления Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для "присоединения" временно оккупированных территорий на юге Украины.

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