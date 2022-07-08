Бойцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поделились уникальными кадрами работы подразделения аэроразведки, выполняющего боевые задачи по уничтожению оккупантов на южном направлении.
Шестиминутное видео опубликовали на странице бригады в YouTube.
Объясняется, что сначала аэророзведчики 36 ОБМП выезжают на охоту за российскими "туристами" Остановившись в поле, они запускают беспилотник – и ищут места, где противник обустроил свои блиндажи или спрятал технику.
Как известно, богами войны называют артиллерию. И война, которую развязала Россия против украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело – говорится в подписи к видео.
Как отмечают воины, именно Аэророзведка – это глаза победы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Ранее бойцы ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на трофейную технику оккупантов. Динамическая короткометражка демонстрирует процесс захвата вражеского танка Т-64 на Запорожье.
Также Служба безопасности Украины делилась эффектными кадрами боевой работы наших дронов по позициям российских захватчиков. В целом ударные дроны СБУ ликвидировали два танка Т-80, один танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-2.
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