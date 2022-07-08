Шестиминутное видео дает полное представление, почему аэроразведчиков называют "глазами победы".

Бойцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поделились уникальными кадрами работы подразделения аэроразведки, выполняющего боевые задачи по уничтожению оккупантов на южном направлении.

Шестиминутное видео опубликовали на странице бригады в YouTube.

Объясняется, что сначала аэророзведчики 36 ОБМП выезжают на охоту за российскими "туристами" Остановившись в поле, они запускают беспилотник – и ищут места, где противник обустроил свои блиндажи или спрятал технику.

Как известно, богами войны называют артиллерию. И война, которую развязала Россия против украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело – говорится в подписи к видео.

Как отмечают воины, именно Аэророзведка – это глаза победы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Ранее бойцы ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на трофейную технику оккупантов. Динамическая короткометражка демонстрирует процесс захвата вражеского танка Т-64 на Запорожье.

Также Служба безопасности Украины делилась эффектными кадрами боевой работы наших дронов по позициям российских захватчиков. В целом ударные дроны СБУ ликвидировали два танка Т-80, один танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-2.

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