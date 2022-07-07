На видео показан процесс поражения сразу трех танков и одной БМП-2 противника.

Служба безопасности Украины поделилась кадрами боевой работы наших дронов по позициям российских захватчиков.

Видео опубликовали на странице ведомста в YouTube.

Горели русские танки, пылали... а над ними наши ударные дроны кружляли. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь! – говорится в подписи к видео.

В целом ударные дроны СБУ ликвидировали два танка Т-80, один танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-2.

В Украине стартовал проект "Армия дронов" для ВСУ

Его цель – приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км. Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и при этом оставаться почти незаметными для вражеского глаза.

Помочь ВСУ и приобщиться к сбору можно из любого уголка мира, переведя средства через платформу UNITED24. Или передать армии собственный дрон (проверить, подходит ли он, можно здесь).

Отмечается, что на собранные средства будут не только покупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также обучать пилотов.

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