В частности, 4-минутное видео демонстрирует процесс "освобождения" вражеского танка Т-64 на Запорожье.

Бойцы 2-го батальона ССО "Азов" обнародовали динамичную и наполненную юмором короткометражку, где показали, как происходят операции по "освобождению" вражеской техники.

В частности, на видео, опубликованном на ютуб-канале подразделения, показан процесс захвата российского танка Т-64 на Запорожье.

Объясняется, что сначала аэророзведка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место под прикрытием ночи.

Зажигательный энтузиазм воинов, помноженный на четкую организацию действий и Т-64 в "нашем кармане". Операция по "освобождению" российской техники от оккупантов прошла успешно – говорится в подписи к видео.

Ранее Служба безопасности Украины поделилась эффектными кадрами боевой работы наших дронов по позициям российских захватчиков. В целом ударные дроны СБУ ликвидировали два танка Т-80, один танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-2.

Также командование ССО делилось эксклюзивными деталями спецоперации на острове Змеиный. Отмечается, что в то время, когда украинские воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении острова.

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