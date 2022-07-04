Нашим защитникам удалось ликвидировать двух оккупантов, остальные – сбежали.

Воины с 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали двух вражеских солдат на Херсонщине. Те так спешили попасть к кобзону, что "заблудились в трех соснах".

Видео "демилитаризации" вражеской пехоты опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Двое оккупантов "совершили жест доброй воли", остальные последовали за русским кораблем! – написали наши защитники.

Добавим, что 36 ОБрМП – соединение морской пехоты Украины. Сформирована в 2015 году. 2019-го года президент присвоил бригаде имя адмирала Белинского, который был организатором и командиром дивизии морской пехоты Директории УНР во времена Украинской революции начала XX в.

ВСУ стоят в километре от окрестностей Херсона

Наши защитники уже вплотную, на расстояние снайперского выстрела, приблизились к пригородам Херсона. Битва за оккупированный русскими город будет крайне тяжелой, ведь "ни одна из сторон не собирается сдаваться", говорится в материале издания The Economist.

Ранее Арестович подробно описал, каким может быть освобождение Херсона. Советник председателя ОП убежден, что оккупанты не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления - через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

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