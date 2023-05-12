В украинской разведке отмечают, что Шойгу, Герасимов и Пригожин понимают, что в геополитическом плане и стратегически Россия уже проиграла.

Громкие публичные конфликты между предводителями сил оккупантов свидетельствуют о том, что в России начали определять виновного в поражении.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в телеэфире "FreeДом".

"Спектакль не только со стороны Пригожина, мы видим как спикеры разных "башен" Кремля и жители этих "башен" между собой уже включаются во взаимные обвинения… За три дня должны были взять Киев, ни одной официально оглашенной и объявленой цели так называемой спецоперации, а на самом деле позорной и агрессивной войны, не удалось достичь… Оккупировать украинский Донбасс до 31 марта - не получилось, взять Бахмут до 9 мая - до сих берут, и многие другие вещи. Конечно уже начинают оправдываться, искать кто в этом виноват", - сказал Юсов.

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По его словам, и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и начальник генштаба российской Валерий Герасимов, и главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин понимают, что в геополитическом плане и стратегически Россия уже проиграла.

"Из мифа о сверхдержаве, из мифа о "второй армии мира", весь мир увидел реальность об отсталой стране, экономике и армии мародеров. И сегодняшние публичные конфликты между ними свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное поражение, поскольку никто из этой троицы не желает быть ответственным", - отметил Юсов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 км. Чтобы оправдаться, российская пропаганда выдумывает победы и сочиняет фейки об украинском военном командовании.

В свою очередь, официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом, якобы заняв более выгодный рубеж "с учетом условий Берховского водохранилища" вблизи Бахмута.

А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ могут завершить войну до начала зимы в случае удачного контрнаступления. Он также не исключил, что контрнаступлений может быть несколько.

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