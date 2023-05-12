По словам секретаря СНБО, контрнаступление ВСУ может позволить завершить год без присутствия врага в Украине.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что ВСУ могут завершить войну до начала зимы в случае удачного контрнаступления.

Об этом он заявил в интервью изданию Report, комментируя встречный вопрос журналиста о том, что ВСУ активнее весной и летом, а не в зимний период: "К зиме мы хотим полностью завершить войну", - сказал Данилов.

Также чиновник не исключил, что контрнаступлений может быть несколько. Ведь цель ВСУ - освободить все территории Украины, что может потребовать больше времени и нескольких спецопераций.

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"Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничивать время, будем бороться сколько потребуется", - считает он.

Данилов отметил, что не надо лишний раз пророчить, когда именно начнется контрнаступление: это может произойти через несколько дней, недель или месяцев. А точнее, в подходящее для ВСУ время, с учетом всех факторов: "Не раньше и не позже, а точно вовремя", - сказал он.

Запад готов к нескольким контрнаступлениям ВСУ

Напомним, что ранее мнение относительно возможной потребности в нескольких контрнаступлениях выразил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, все будет зависеть от успеха ВСУ.

С этим тезисом также согласился военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Запад не готов проиграть лидеру РФ Владимиру Путину эту войну, ведь в случае минимального успеха он начнет "выкручивать руки" партнерам Украины и требовать для себя преференций. Поэтому как партнеры, так и Украина готовы бороться до "победы".

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