Она отметила, что пока не видит реализации заявлений РФ об отводе ее войск от границ Украины.

Обстрел позиций украинских военных на Донбассе вдоль почти всей линии соприкосновения с начала суток 17 февраля может свидетельствовать, что Россия ищет повод для вторжения.

Об этом заявила журналистам глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает Радио Свобода.

"После того, как сегодня была обстреляна не только Станица Луганская, а и Марьинка и Троицкое, я думаю, что сбываются, к сожалению, прогнозы о том, что Российская Федерация будет искать повод для того, чтобы обвинить Украину в обострении ситуации, и использовать это как повод для вторжения", – сказала представительница Украины.

Как и многие западные политики и военные, Галибаренко пока не видит реализации заявлений России об отводе ее войск от границ Украины.

"Пока это лишь слова - об отводе. И высказываются большие сомнения, что фотографии, которые мы видим в интернете, соответствуют действительности. Когда они были сняты, в каком направлении движется техника - то есть это очень все остается большим вопросом. Но опять же - речь идет о последних нескольких днях. И вместо отвода – продолжается наращивание", – считает глава миссии Украины при НАТО.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов 17 февраля, заявил, что угроза российского вторжения в Украину в ближайшее время очень высока.

По данным Байдена, Россия не отвела "ни одного подразделения" от границ Украины.

"У нас есть причины верить, что они причастны к операции "под чужим флагом", чтобы иметь повод для вторжения. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовятся к вторжению и нападению на Украину... По моему мнению, это произойдет в ближайшие несколько дней", – сказал президент США.

Он сказал, что получил от президента России Владимира Путина ответ на свое письмо, но еще не ознакомился с ним, чтобы прокомментировать. В то же время Байден выразил мнение, что дипломатический выход из ситуации до сих пор возможен.

"Вот почему я попросил секретаря Блинкена отправиться в штаб ООН, чтобы сегодня выступить с заявлением. Он изложит, в чем будет заключаться этот (дипломатический – ред.) путь, я уже изложил его Путину, кажется, в воскресенье. Поэтому да, есть путь", - сказал Байден.

Несмотря на заявления российского Минобороны о том, что часть войск после учений возвращаются на свои базы, США и НАТО заявили, что не видят отвода российских войск от границы с Украиной, и что угроза нападения сохраняется. В Кремле назвали такие заявления "голословными обвинениями" и в свою очередь заявили, что им "нужно время" на отвод войск.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Мариуполе подчеркнул, что Киев видит только небольшую ротацию российских военнослужащих, но отвод подразделений не фиксируется.

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