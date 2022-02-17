РФ пытается создать такую позицию, чтобы на украинскую сторону давили все партнеры, отметил глава фракции "Слуга народа".

Обстрелами на Донбассе Россия пытается давить на Украину.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам по поводу сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе и обстрелов российско-оккупационными войсками детсада в Станице Луганской.

Он отметил: "Главная цель – создать такие условия, при которых мы будем идти на геополитические уступки".

Арахамия подчеркнул, что Украина на такие уступки идти не будет. "Несмотря на то, что мы сто раз наверное говорили, что мы не будем (идти на уступки – Ред.), они пытаются создать такую позицию... чтобы на нас давили все партнеры", – сказал он.

По его словам, российская сторона говорит о необходимости переговоров по возвращению этих территорий. Арахамия отмечает, что Украина настаивает на том, чтобы сначала был выполнен компонент безопасности Минских соглашений, а тогда все остальные блоки. "Мы в дедлоке (речь идет о блокировании процесса из-за разных позиций – Ред.) находимся два года и пытаемся из него выйти", – добавил он.

Депутат считает, что выходом могло бы быть, если бы президент РФ Владимир Путин поддержал решение Государственной думы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Тогда бы мы имели юридическое право идти в какие-то другие конструкции", – отметил он.

Арахамия подчеркнул, что разница между ситуацией два года назад и сегодня – большое количество российских войск на границах и начало сегодня "каких-то боевых действий" на Донбассе.

Напомним, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, через полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание школы, в котором на момент атаки находилось 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

Всего с полуночи по состоянию на 11:00 оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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