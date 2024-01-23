По словам министра иностранных дел Британии, западные страны должны продолжать поддерживать Киев и защищать будущую безопасность нашей страны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили вступление Швеции в НАТО и важность оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом Кэмерон написал в своем Twitter.

По его словам, западные страны должны продолжать поддерживать Украину и защищать ее будущую безопасность.

"Сегодня я обсуждал это с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также важность быстрого вступления Швеции в НАТО, что сделает членов Альянса более безопасными, НАТО сильнее, а Евроатлантический регион – более защищенным", – подчеркнул глава британского МИД.

Последние заявления Дэвида Кэмерона о войне в Украине

В конце декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул о возможном увеличении британской помощи Украине. По его словам, у его страны есть потенциал производить еще больше оружия. Как сказал Кэмерон, власти Великобритании могут сделать больше, чтобы увеличить выпуск оружия и техники британскими оборонными заводами, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что Дэвид Кэмерон убеждает США увеличить помощь Украине. Он напомнил, что в США сейчас ведутся дискуссии в политических кругах по оказанию помощи Киеву, и выразил убеждение, что "аргументы о том, что европейская безопасность тесно связана с американской безопасностью, преобладают".

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