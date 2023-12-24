Он отметил, что у его страны есть потенциал производить еще больше оружия.

Великобитания в 2024 году может предоставить Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами.

Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон изданию The Telegraph. "Мы потенциально можем достичь большего. Смотрим, какие элементы расходов мы могли бы заложить на многолетней основе", - сказал Кэмерон.

Он отметил, что власти могут сделать больше, чтобы увеличить выпуск оружия и техники британскими оборонными заводами, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.

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"Мы должны рассматривать увеличение этих запасов как то, что хорошо для украинцев, так и также хорошо для нас в более опасном мире", - выразил мнение премьер.

Помощь Великобритании Украине

Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения помогает Украине. Британия постоянно передает военную помощь для ВСУ. Так, 14 ноября стало известно, что Британия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошло различное снаряжение и зимняя одежда для военных.

"Для поддержки Вооруженных сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", – говорилось тогда в сообщении Минобороны Британии.

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