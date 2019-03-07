Фирма из окружения Пашинского тайно получила 200 миллионов от Минобороны - СМИ

Деньги поступили со счета Государственного казначейства на частный счет "Украинской бронетехники", открытый в "Ощадбанке".

В январе компания "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, пишет Экономическая правда.

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Деньги поступили со счета Государственного казначейства на частный счет "Украинской бронетехники", открытый в "Ощадбанке".

ООО "Украинская бронетехника" малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вначале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины "Варта".

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети Интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", - считает Каневский.

Как стало известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с ООО "Украинская бронетехника" за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

В частности сейчас Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Минобороны о взыскании 6,67 млн гривен за нарушение обязательств по контракту № 720/8/18/67 от 6 июля 2018 года. А с прошлого года этот же суд рассматривал другой иск о взыскании 458 тысяч гривен.

Напомним, Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" Олега Гладковского получил 510 млн гривен также на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.

Химикус, которого подозревают в попытке нападения на народного депутата, заявил, что тот первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх и целился ему в грудь.

В сентябре прошлого года Генеральная прокуратура Украина вернула депутату Верховной Рады от Народного фронта Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был изъят после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса.