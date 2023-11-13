Министр выразил надежду, что его многолетний опыт в политике поможет действующему правительству Риши Сунака преодолеть этот кризис.

Сегодня бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возглавил Министерство иностранных дел правительства действующего британского премьера Риши Сунака. В своей речи в честь назначения он дал амбициозное обещание попытаться справиться с войной в Украине.

Он заявил, что это сложный международный вызов для Британии - составляющая общего мирового кризиса, который должна преодолеть страна. Его слова цитирует Telegaph.

"Мы стоим перед сложными международными вызовами, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных изменений для нашей страны как никогда важно поддерживать наших союзников, укреплять наши партнерские отношения и гарантировать, что наш голос будет услышан", - заявил Кэмерон.

Он выразил надежду, что его многолетний опыт в политике позволит справиться с упомянутыми вызовами.

"Хотя я не был "на передовой" политики в течение последних семи лет, я надеюсь, что мой опыт, как лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести лет, поможет мне помочь премьер-министру (Риши Сунаку - УНИАН) справиться с этими жизненно важными вызовами", - указал глава МИД Британии.

Он заявил, что в роли министра обязан работать над обеспечением стабильности и безопасности в мире. Это отвечает национальным интересам Британии, подчеркнул Кэмерон. "Британия - действительно международная страна. Наши люди живут по всему миру, а наши компании ведут торговлю в каждом уголке земного шара... Международная безопасность жизненно важна для нашей внутренней безопасности", - говорится в его заявлении.

Кэмерон упомянул, что ранее мог не соглашаться с отдельными решениями британского правительства. Однако теперь он стал частью команды "сильнейшего" правительства, которая ставит безопасность и процветание Британии на первое место.

По словам Кэмерона, МИД Британии и его дипломаты - один из самых ценных активов мира в вопросе поддержки безопасности. Джеймс Клеверли, как предыдущий министр, создал блестящую команду трудолюбивых и преданных интересам Британии профессионалов. "Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в его новой жизненно важной роли", - резюмировал Дэвид Кэмерон.

Кэмерон заменил на посту главы МИД Джеймса Клеверли

Сегодня глава правительства Британии Риши Сунак сообщил о кадровых ротациях в главных министерствах страны: глава МИД Джеймс Клеверли занял пост государственного секретаря внутренних дел (министра внутренних дел), взамен бывший лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон заменил Клеверли на прежнем посту.

Известно, что с мая 2010 года по июль 2016 года Кэмерон возглавлял правительство Британии.

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