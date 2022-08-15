"Если бы на нас не напали 24 февраля, а условно, в августе – мы бы очень трансформировали сектор безопасности и обороны", - сказал Тарас Чмут.

Директор фонда "Вернись живым", военный аналитик Тарас Чмут считает, что военно-политическое руководство Украины не готовилось к полномасштабной войне.

Чмут дал интервью для "Украинской правды".

"Государство не готовилось к этой войне должным образом. Военно-политическое руководство государства тоже не верило в это. Ок это или не ок - я не знаю. Чем они руководствовались, тоже не знаю. Но это их видение.

Готовились Вооруженные силы? Последние пять месяцев максимально возможно в тех рамках, в которых они находились – временных, политических, бюджетных, экономических, геополитических, кадровых, бюрократических и так далее. В декабре, январе, феврале запустилось много хороших процессов по трансформации армии.

Если бы на нас не напали 24 февраля, а условно, в августе – мы бы очень трансформировали сектор безопасности и обороны. Конкретно в контексте закупок, в контексте Сил территориальной обороны, возможно, в оргструктуре Вооруженных сил. То есть мы были бы значительно боеспособнее", - сказал Чмут.

Участник российско-украинской войны также считает, что Украине повезло иметь такого Главнокомандующего ВСУ как Валерия Залужного.

"Я его знаю с 2016 года, со времен, когда он еще был полковником. Он на своем месте. Это человек, который имеет абсолютное доверие в армии. Я не знаю лучшего офицера в наших Вооруженных силах, который мог бы быть на этом посту 24 февраля. Нам невероятно повезло", - отметил Чмут, который является сержантом резерва морской пехоты ВМСУ.

Ранее Чмут сообщал об "откатах" на таможенных границах Украины.

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