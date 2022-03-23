Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут обвинил Винницкие и Днепровские ОВА.

В Днепре, Виннице и других городах представители военных администраций требуют "откат" у волонтеров за пропуск гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины через таможенную границу Украины в условиях военного времени.

Об этом написал в Facebook директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Мне очень обидно, когда представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (и другие) требуют "отката" у волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения для защитников и защитниц государства", - написал Чмут.

По информации Чмута, "тариф" составляет либо 10% от счета, либо 100 автомобилей.

"Господин Сергей Борзов, господин Игорь Маковец - страна обязательно вспомнит вашу "помощь" в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-то зафиксированы в публичной плоскости. Уважаемый Офис Президента Украины – наведите, пожалуйста, порядок с теми, кого вы назначили", – добавил Чмут.

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