"Можно воевать и в джинсах, а не в офигенных берцах, когда тебя прикрывает артиллерия", - отмечает Тарас Чмут.

Основным приоритетом для государства, которое не готовилось к войне, является обеспечение своих воинов высокоточным и эффективным оружием, в частности артиллерией, поэтому экипировка военнослужащих бронежилетами и берцами отошла на второй план.

Такое мнение озвучил директор фонда "Вернись живым", военный аналитик Тарас Чмут в интервью для ZN.UA.

"Сейчас я скажу очень непопулярную вещь: для государства важны не "броники" и каски, главное - выигрывать бой. А для этого нужна артиллерия, боеприпасы, ПВО и противотанковые средства. Точка. И это приоритет. Вот государство и вкладывает в приоритет. Поэтому можно воевать и в джинсах, а не в офигенных берцах, когда тебя прикрывает артиллерия", - отмечает Чмут.

Тарас уверяет, что хорошие берцы и качественный бронежилет, который по его словам даже не все умеют правильно носить, не спасут от вражеской артиллерии, поэтому приоритетность обеспечения армии – это очень тонкая грань.

"Люди всегда переживают за своих. Минобороны переживает за все. Спасает не "броник" и не каска. Артиллерия. Тем более что 90% передаваемого - фигня, фуфломицин. Психологическая пилюля. Люди даже не умеют носить "броники", - добавляет Чмут, комментируя передачи оснащения для военных из заграницы.

"Конечно, все, о чем мы с вами сейчас говорим - ненормально. Есть отдельные командиры, которым абсолютно все безразлично. Но поймем наконец, что другого не дано, ибо это - мобилизация. И армия с ее командирами - зеркало общества. Они же не из космоса к нам прилетели. Это наши друзья и родственники. Коррупция? Тоже есть и в ТрО, и в ВСУ, и во власти. Конкретных примеров не дам. С другой стороны народ стоит, а государство все-таки раскачивается. Сейчас уже поступает международная помощь, активно идут закупки, мы в месяц получаем 30-40 тысяч "броников". Столько же законтрактовано министерством, плюс миллион комплектов формы", - рассказывает директор фонда "Вернись живым".

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