Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что надо сделать все возможное для поддержки Украины.

Германия передаст Украине тысячу елиниц противотанкового оружия и "Стингеров".

Об этом сообщает канцлер Германии Олаф Шольц в микроблоге Twitter.

"Российское нападение знаменует поворотный момент. Это наш долг сделать все возможное для поддержки Украины и ее обороны против захватнической армии Путина. Именно по этой причине мы доставляем одну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер" нашим друзьям в Украине", - подчеркнул Шольц.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

Однако глава МИД Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

Также, как заявлял министр обороны Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке), и Украина просит прекратить эти действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские дипломаты продолжат убеждать власти Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.