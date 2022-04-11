Политики из правительственной коалиции открыты для такой возможной поставки танков Leopard.

Немецкий поставщик военной техники Rheinmetall готовится поставить Украине до 50 танков Leopard 1.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора концерна.

Также речь идет об отправке до 60 БМП типа Marder.

Первые танки компания сможет отправить в Украину через 6 недель, а остальные – в течение следующих трех месяцев через дочернюю Rheinmetall Italia, если получат "зеленый свет" от правительства ФРГ.

Украинских солдат могут проинструктировать за несколько дней, если те являются квалифицированными военными.

По данным источников газеты, политики из правительственной коалиции открыты для такой возможной поставки танков Leopard.

Боевой танк Rheinmetall Leopard 1 является предшественником Leopard 2, который сейчас находится на вооружении ВС Германии. Армия вернула его поставщику для модернизации оборудования.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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