Украинские воины заставили захватчиков отступить для перегруппировки и перевооружения.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ продемонстрировали потрясающую эффективность уничтожения врага. В частности, украинские воины применили тактику "бей-беги", что остановило наступление оккупантов, нанеся колоссальный урон.

Об этом пишет Politico.

Благодаря применению этой тактики, 40 из 120 батальонных тактических групп РФ отступили.

Еще 29 батальонных тактических групп российских оккупантов признаны небоеспособными. Контратаки ВСУ привели к огромным потерям личного состава россиян и сотен единиц уничтоженной техники.

Бывший американский офицер, который неоднократно консультировал украинских военных, рассказал, что способности ВСУ его поразили.

"Их пехота, артиллерия, новаторские навыки и возможность использовать беспилотники и синхронизировать их были очень удивительными. Их спецназовцы и ДШВ великолепны. Какая-то часть меня, когда я впервые попал туда, заставляла меня думать, что они более советские... Но со временем можно было увидеть изменения, – рассказывает офицер США.

Слаженность действий украинской армии поразила и других военных экспертов в США. По их мнению, успехи ВСУ на поле боя, в частности в пригороде Киева, были прямым результатом военной модернизации.

"Тактика НАТО и учения были адаптированы к украинским реалиям – и поэтому они дали довольно удивительный результат. Мы видели, как русские двигали эти огромные колонны... это похоже на тактику Второй мировой войны. Зато украинцы использовали преимущество – знали местность. Они имеют эти мобильные подразделения, и они наносят удары и наносят удары", – рассказал изданию военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, Россия может готовить удар с целью дальнейшего захвата по Одессе и Днепру, считает капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах.

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