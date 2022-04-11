На отдельных направлениях пограничники уже выходят непосредственно на линию границы.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях продолжаются работы по разминированию приграничных территорий, над которыми Вооруженные силы Украины восстановили контроль после отступления оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в Украинском медиацентре.

"В пограничных подразделениях, а они располагаются на определенной удаленности от госграницы, во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины. Ведется работа пограничников совместно с военнослужащими ВСУ по обследованию участков пограничья, чтобы наши наряды могли как можно ближе подойти к линии госграницы", - рассказал он.

В то же время Демченко отметил опасность заминирования местности.

"Но на отдельных направлениях, где есть дороги, где есть разведанные участки, мы выходили на линию границы, наблюдали, что там происходит. В то же время, работа продолжается. Есть опасность минирования местности, обнаруживают в частности танковые снаряды", - сказал он.

На вопрос, есть ли вблизи с государственной границей в указанных областях силы врага, спикер ГПСУ ответил, что в этом направлении работает наша разведка.

"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали сейчас техники (врага - УНИАН). Однако есть информация, особенно по Сумской области, что все же техника врага остается на определенной близости к границе", - отметил он.

По его словам, враг со своей стороны госграницы осуществляет определенные фортификационные меры, что также несет дальнейшую опасность военнослужащим Госпогранслужбы, которые восстановят полноценный контроль границы.

"Поэтому мы создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны велся контроль за границей, но была безопасность для военнослужащих", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в нескольких пограничных подразделениях Киевской области были подняты государственные флаги Украины. Перед тем также стало известно, что подразделения ГНСУ вышли на государственную границу в Черниговской и Сумской областях.