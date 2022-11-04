В Голой Пристани уничтожено 18 оккупантов, в Энергодаре ранены около 20 оккупантов, а в Мелитополе - около 50 захватчиков.

Российские оккупанты продолжают нести потери личного состава в Херсонской и Запорожской областях.

"Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 - ранены", - говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, 3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, размещенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники различного типа, которые враг размещал в ангарах.

Вместе с тем, по имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

"Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного обеспечения, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", - говорится в сводке.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Хотя продвижение украинских сил все еще замедлено дождливой погодой, это не мешает защитникам "выносить" склады и базы оккупантов в глубоком тылу.

Дефицит техники и боеприпасов у россиян подтверждают как сами оккупанты, так и западные аналитики.

Тем не менее русское командование продолжает бессмысленные штурмы на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где, согласно информации Генштаба, идут самые тяжелые бои.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, Россия до сих пор не определилась с судьбой Херсона. На правом берегу Днепра до сих пор находятся десантники и морские пехотинцы. В то же время на востоке РФ сосредоточило недостаточное количество мобилизованных.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 российских оккупантов и 28 бронемашин - "не рекорд, но мощно". Наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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