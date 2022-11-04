Наибольшие потери российская армия за последние сутки понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Украинские защитники за последние сутки уничтожили 840 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это не рекорд, но все равно мощный результат.

Отмечается, что общие боевые потери России на войне в Украине с 24 февраля составили около 74 тысяч 840 человек личного состава.

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Также Россия потеряла:

танков ‒ 2750

боевых бронированных машин ‒ 5580

артиллерийских систем – 1772

РСЗО – 391

средств ПВО ‒ 201

самолетов – 277

вертолетов – 258

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450

крылатых ракет ‒ 397

корабли / катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4174

специальной техники ‒ 155

Наибольшие потери РФ в последние сутки понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях, сообщили в Генштабе.

Война в Украине 4 ноября: новые успехи ВСУ

Ранее Генштаб сообщал, что за прошлые сутки украинские воины нанесли по врагу 21 удар, отражены атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов.

А Воздушные силы ВСУ ночью над Украиной уничтожили 9 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".