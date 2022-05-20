По словам американского генерала, Украина будет иметь потенциал для контрнаступления и сможет вытеснить российские силы до сентября.

Кульминация развязанной Россией войны против Украины наступит в конце лета, когда в РФ закончатся люди, амуниция и воля к борьбе.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Радио Свобода.

По его словам, Россия не смогла достичь всех своих целей, хоть и нанесла огромный ущерб украинской экономике.

"России нечего праздновать. Они не смогли достичь всех своих целей. Министерство обороны России показало себя как коррумпированная организация, а их солдаты – как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов... Понятно, что они захватили территорию, наносят огромный ущерб экономике Украины... Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая то, какие цели ставил Кремль перед собой. Откровенно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают бесконечно. Думаю, кульминация наступит где-то в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе", - сказал Ходжес.

По его словам, Украина будет иметь потенциал для контрнаступления и сможет вытеснить российские силы до сентября.

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что под конец лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад, по крайней мере до линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", - считает Ходжес.

Он отметил, что российских солдат постоянно используют как пушечное мясо, их военное руководство не заботится о них.

"Русские... провалились во всем. Они перешли на войну на истощение... И это плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается. Она ежедневно становится хуже. У них сокращается человеческая сила, они пытаются избежать мобилизации", - сказал Ходжес и добавил, что Украина не имеет проблем ни с логистикой, ни с количеством военных и их мотивацией.

Американский генерал подчеркнул, что Россию нужно победить на поле боя, поэтому нельзя затягивать предоставление Украине помощи и ресурсов, которые нужны нашей стране для победы.

"Важно, чтобы все были сплоченными. Франция, Италия, Польша и все партнеры. Чтобы продолжались санкции, дипломатическое давление, Украине предоставлялись нужные ресурсы, но также чтобы Украина смогла наладить внутреннюю логистическую сеть, чтобы к солдатам поступали вещи, которые им нужны. Нам нужно думать, как Украине преодолеть некоторые внутренние проблемы, связанные с логистической сетью", - сказал Ходжес.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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