Впрочем, оккупантам удалось захватить Николаевку.

Вражеская атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - продолжаются бои, а Николаевку оккупантам удалось захватить.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили врага отступить. Составом 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что в Лисичанске найдены тела двух погибших, а раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.

Он также сообщил, что враг нанес авиационный удар по Боровскому.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села", - добавил он.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе в Лисичанск. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села пытается удержать занимаемые рубежи, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ сейчас осуществляют маневровую оборону на Донбассе, потому что у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружения российскими силами.

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