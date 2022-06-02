Захват имущества происходит под предлогом "сохранения национального достояние для жителей Запорожской области".

Так называемый "председатель" ВГА Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий подписал указ о "национализации" имущества Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Коллаборант Балицкий подписал указ о "национализации имущества, принадлежащего Украине". Целью "документа" называют "обеспечение государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики", а также "сохранение национального достояния для жителей Запорожской области".

Среди объектов, которые оккупанты намереваются присвоить таким образом, земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и прочее.

Как сообщал УНИАН, накануне член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированные районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В Кремле говорят, что это пока не представляется возможным.

Также ранее Евгению Балицкому - "гауляйтеру" россиян на временно оккупированной части Запорожской области - по материалам Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении коллаборационной деятельности.

Сообщалось также, что журналисты показали фото секретного гауляйтера Херсона. Журналистам удалось получить фотоснимки секретного оккупационного "мэра" Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете.

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