В существующих условиях "вряд ли можно" говорить о проведении фейкового голосования, считают у Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что провести "референдум" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ не представляется возможным.

Как сообщают российские СМИ, об этом Песков заявил, комментируя слова главы международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого о планах провести соответствующий "референдум" уже в июле.

Песков признал, что РФ не контролирует ситуацию, и проведение "референдумов" о присоединении к России так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных районов Херсонской и Запорожской области, невозможно.

"Для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия. Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении "референдума"]", - говорит Песков.

Также в связи с поставками Украине нового вооружения Песков выразил опасения, что будут нанесены удары по целям в РФ.

"Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону" - утверждает спикер российского президента.

Как писал УНИАН, накануне член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

В "ЛНР" заговорили о "референдуме" насчет вхождения в состав России еще в марте. Тогда в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

Кроме того, появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ. На крымский сценарий для Херсонщины и Запорожской области в России тоже намекали. Заявление на этот счет сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил усилением антироссийских санкций из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

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