Ради картинки оккупанты устроили закрытое шествие в оцеплении вооруженных российских военных.

Для пропагандистского шествия во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне свезли в город тысячи людей из окрестных сел, Крыма и Луганска.

Об этом сообщило ria-m.tv.

"Такого шабаша Мелитополь еще не видел. Чтобы сделать картинку для пропагандистских СМИ, в Мелитополь на шествие свезли народ из окрестных сел, Крыма и Луганска. Жители Мелитополя просто завалили редакцию скринами с фото людей, завезенных в город", - пишет издание.

В частности, оно приводит в пример молодого человека по имени Артем, приехавшего из села в Мелитопольском районе.

"Нацепив георгиевскую ленточку, он сегодня маршировал по Мелитополю. А помнят его наши читатели по недавней истории - в прямом эфире со своими друзьями, в том числе и из России, он потоптался по учебнику украинского языка. Очень скоро подростку объяснили, что так делать нельзя, и на том же канале появились его извинения", - рассказывают журналисты.

Обнаружили на фото и жительницу Севастополя, называемую в материале Надеждой Залуниной, с ее дочерью Евгенией.

"Губернатор от оккупантов Евгений Балицкий свез все свое семейство из Крыма. Сегодня на шоу под названием "Бессмертный полк", в город приехали и жители Луганска. Автобусами свозили в Мелитополь жителей Мирного и других прилегающих сел. В общей сложности в город прибыло 3 тысячи человек. Они дружно выстроились в очереди в парке за солдатской кашей. На митинг также согнали русских солдат и ряженых казаков. Колонна шла в оцеплении вооруженных военных с автоматами. Более того, военные следили за тем, чтобы чужие не проникли в колонну. Все в духе НКВД", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека из-за принуждения оккупантами детей в Мелитополе носить георгиевские ленты и учить "стишки" о войне.

А мэр Мелитополя рассказал о сложностях эвакуации из захваченного города.

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