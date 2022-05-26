Его лицо российские оккупанты держат в секрете.

Журналисты получили фотоснимки секретного оккупационного "мэра" Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете.

Оккупационный "мэр" Херсона Александр Кобец не показывает лица публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он не появляется. Журналисты Bihus.Info получили фото Кобеца из собственных источников.

По данным источников издания, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта этого года на автомобили МЕRСЕDЕS-ВЕNZ с номерами AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

На пассажирском сиденье вместе с Александром Кобецем был еще один мужчина. По информации редакции, он подсел в авто к Кобеца на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

О том, что Кобец выехал из Киева именно 7 марта ранее сообщал Центр журналистских расследований, корреспондент которого побывал в киевском доме по ул. Оболонской, где жил Кобец.

По данным источников Bihus.Info, в тот день Кобец направился на запад Украины, а 15 марта выехал из страны через пункт пропуска "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

А 26 апреля 2022 года законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобеца псевдомером Херсона.

"Было озвучено, что согласно приказу областного военного коменданта номер 11 от сегодняшнего числа полномочия херсонского председателя делегируются Кобец Александру Юрьевичу", – сообщал Игорь Колыхаев.

Из-за секретности Кобеца с его биографическими данными возникла путаница. Некоторые СМИ сначала перепутали его с кандидатом в депутаты Херсонского горсовета от партии "Голос" Александром Дмитриевичем (!) Кобецем, а затем назвали Кобеца водителем законного мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Отношение Кобеца к партии "Голос" уже опровергнуто. Информация о работе Кобеца на мэра Херсона Колыхаева пока не имеет подтверждения.

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а потом много лет жил в Киеве (зарегистрирован по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников Bihus.Info за предыдущие 5 лет, с 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство из этих выездов он совершал в Россию и Беларусь. В частности Кобец летал в Минск в 2019 году. И ездил поездом и машиной в Россию в 2018-м.

Источники Bihus.Info подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 года.

Как установила редакция Bihus.Info, в 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", которая торговала аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов на деньги, одолженные у российского банка ВТБ. Деньги банку Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советские времена работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть бывший работодатель Кобеца публично признавал работу на КГБ.

В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

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