Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка, обошлось без потерь и разрушений.

За сутки на южном направлении ВСУ удалось уничтожить десятки оккупантов и десятки единиц техники врага.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и пытается удержать занятые рубежи. В то же время, наносил огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, танков – как вдоль линии боевого соприкосновения, так и по прилегающим территориальным общинам", - говорится в сообщении.

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С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг активизировал воздушную разведку.

"Под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховке российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения из улиц, которые находятся на побережье реки Днепр. Такие мероприятия продолжаются по другим населенным пунктам Правобережья. Враг продолжал обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в том числе из РСЗО "Град"", - отмечают в ОК.

Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка, обошлось без потерь и разрушений.

"В течение боевого дня противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники", - говорится в сообщении.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

"По подтвержденным результатами в течение дня уничтожено 57 рашистов, самоходной артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", гаубицы "Д-20" и "Мста-Б", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1", 1 танк и 7 единиц авто-бронетехники. Поврежден еще танк и 3 единицы авто-бронетехники", - отмечают в ок.

Корабельное группировки противника в Черном море составляет 10 кораблей, в числе которых 3 надводных ракетоносители, вооружены 24 крылатыми ракетами типа "Калибр", а также 1 бдк.

Ситуация на юге Украины: важнейшие новости контрнаступления ВСУ

ВСУ пошли в контрнаступление на разных направлениях в конце августа. В частности, по состоянию на 21 октября в Херсонской области освободили более 80 населенных пунктов.

По данным американского Института изучения войны (ISW), враги способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию, обвинить в этом украинскую сторону, а затем использовать возникшее наводнение для прикрытия отступления из части Херсонской области. Противники уже начали массовую эвакуацию.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что из Чернобаевки впервые с момента захвата Херсонской области враг вывез всю технику.

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