При освобождении населенного пункта пополнен обменный фонд пленными, в качестве трофеев взято большое количество техники врага и оружия.

Украинские военные освободили село Невское в Луганской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает Министерства обороны Украины.

"Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местные жители встречали наших воинов со слезами на глазах. Они ждали наших защитников 8 месяцев.

Война в Украине: освобождение Луганщины

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Он рекомендовал жителям области, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломийчиской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

Все деокупированные села в Луганской области почти полностью разрушены. Из-за ситуации с безопасностью военные не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали жизнедеятельность.

Также ВСУ продвигаются на двух направлениях Луганщины: на Сватовском и Кременском.

28 октября Гайдай сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается ежедневно, хотя есть и определенные трудности, из-за которых оно происходит не так быстро. В частности, продвижению мешает подтянутая техника, резервы оккупантов, их оборонительные сооружения, погода и заминированные территории.

Вас также могут заинтересовать новости: