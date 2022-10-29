Украинские военные освободили село Невское в Луганской области от российских оккупантов.
Об этом сообщает Министерства обороны Украины.
"Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что местные жители встречали наших воинов со слезами на глазах. Они ждали наших защитников 8 месяцев.
Война в Украине: освобождение Луганщины
Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Он рекомендовал жителям области, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.
В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломийчиской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка.
24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.
Все деокупированные села в Луганской области почти полностью разрушены. Из-за ситуации с безопасностью военные не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали жизнедеятельность.
Также ВСУ продвигаются на двух направлениях Луганщины: на Сватовском и Кременском.
28 октября Гайдай сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается ежедневно, хотя есть и определенные трудности, из-за которых оно происходит не так быстро. В частности, продвижению мешает подтянутая техника, резервы оккупантов, их оборонительные сооружения, погода и заминированные территории.