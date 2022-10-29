До начала полномасштабной войны РФ против Украины в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных.

В Украине почти полностью уничтожен 11-й армейский корпус ВС РФ, который должен был защищать Калининград, но был переброшен на фронт в Харьковской области.

Об этом пишет Forbes.

"Корпус, зажатый между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, должен был дать российским войскам преимущество в глобальной войне. Вместо этого он стал пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской. Сейчас Калининград почти беззащитен, и угроза, которую войска области когда-то составляли для НАТО, исчезла", – отмечает издание.

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Журналисты подчеркивают, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных. На вооружении у сил РФ в области было около 100 танков Т-72, несколько сотен боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

Когда дела у армии РФ на фронте стали ухудшаться, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его на кораблях и самолетах до Белгорода, а потом – на Харьковщину. Как пишет издание, три месяца тяжелых боев подорвали силы корпуса.

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области десятки тысяч россиян бежали, сдались в плен или погибли на месте. При этом, 11-й армейский корпус пострадал больше, чем большинство формирований РФ в регионе. По данным Генштаба ВСУ, тогда корпус потерял 200 машин и половину личного состава.

"Возможно, 11-й армейский корпус выживет. Если так, то почти наверняка ему понадобятся многие месяцы, чтобы отдохнуть, перевооружиться и принять призывников, чтобы восстановить хотя бы часть своей прежней силы. Развертывание и последующее уничтожение 11-го армейского корпуса является ужасным ударом для войны РФ в Украине. Но последствия распространяются на всю Европу. 11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого", – отмечает Forbes.

Война в Украине: потери России

По состоянию на утро 29 октября 2022 года потери российской армии на войне против Украины составляли 70 250 человек.

Об огромных потерях говорят и сами оккупанты. Так, в одном из перехватов ГУР МО российский военный в разговоре с родными рассказал о плачевной ситуации, в которой оказалось его подразделение. Вражеский солдат также упомянул о колоссальных потерях в одном из отрядов рашистов.

Однако Россия теряет не только военных, но и технику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Российской Федерации за время полномасштабной войны против Украины потеряли такое огромное количество техники, которого нет у большинства армий мира. Он подчеркнул, что восстановить эти потери России не удастся.

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