В США считают, что диктатор сделал это заявление после подлых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Госдеп США считает заявление российского диктора Владимира Путина о "перемирие" на Рождество циничным и направленным на то, чтобы собраться силами для новых атак.

"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это в лучший способ – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что (заявление Путина о "перемирии" - УНИАН) появилось лишь через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

Как напомнил Прайс, несколькими неделями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прогнозировал, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы передохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, в конце концов, атаковать повторно. Поэтому, в Госдепе уверены, что нынешнее заявление российского диктатора нельзя считать прекращением огня.

Видео дня

"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины",- отметил Прайс.

"Перемирие" от Путина: главные новости

Вчера, 5 января, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 числа.

Впрочем, в офисе президента резко прокомментировали эту выходку. Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина на своей земле уничтожает исключительно членов оккупационной армии, и "временное перемирие" в нашей стране начнется лишь тогда, когда Россия покинет захваченные земли.

В ISW считают, что Путин внезапно приказал прекратить огонь на Рождество по юлианскому календарю, чтобы очернить защитников Украины, поскольку они не перестанут бороться за свою землю.

Вас также могут заинтересовать новости: