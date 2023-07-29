При этом, сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен.

Российские захватчики пытаются собирать личные данные украинских бойцов территориальной обороны через созданную фейковую google-форму.

Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook, командование Сил территориальной обороны ВСУ предостерегает, что враг пытается получить личные данные военнослужащих из-за якобы требования от разработчиков программного обеспечения "Крапива" заполнить гугл-форму.

При этом, для этого враг использовал логотип Сил ТрО ВСУ, чтобы втереться в доверие к защитникам.

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"Подчеркиваем, что сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен. Командование Сил территориальной обороны ВСУ такие данные не собирает", - сказано в сообщении.

В этой связи, военнослужащим ВСУ необходимо быть бдительными и не оставлять личные данные и данные о подразделениях службы.

В то же время, если у военных будут возникать вопросы, нужно обращаться к командирам, на горячую линию Сил ТрО: 0 800 507 028 (горячая линия работает ежедневно с 7.00 до 20.00) или писать в личные сообщения на официальную Фейсбук-страницу Сил территориальной обороны ВСУ.

Война в Украине и российские хакеры

В июне 2023 года сразу несколько европейских стран заявили о том, что они страдают от российских хакеров.

17 июня связанная с Россией группа хакеров Cl0p совершила массированную атаку, после чего Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки получило требования выкупа.

В июне 2023 года в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины подчеркивали, что российские хакеры продолжают охотиться на персональные данные украинцев. В частности, фишинг остается излюбленной тактикой хакеров страны-агрессора.

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