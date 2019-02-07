цей матеріал доступний українською

Итальянец с 8 классами образования выдавал себя за пластического хирурга в Румынии (видео)

11:21, 07 февраля 2019
Курьёзы
192 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеИндиец играл на гитаре во время операции на мозге

Мужчина, который имеет только 8 классов образования, умудрился обмануть сразу несколько частных румынских клиник. С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию - замену протеза молочной железы.

Во время хирургического вмешательства команда медиков заметила странное поведение псевдоврача.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Румыния#хирург