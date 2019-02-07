Итальянец с 8 классами образования выдавал себя за пластического хирурга в Румынии (видео)
11:21, 07 февраля 2019Курьёзы
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С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию.
В Румынии задержали итальянца, который выдавал себя за пластического хирурга.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Мужчина, который имеет только 8 классов образования, умудрился обмануть сразу несколько частных румынских клиник. С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию - замену протеза молочной железы.
Во время хирургического вмешательства команда медиков заметила странное поведение псевдоврача.
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