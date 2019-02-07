Итальянец с 8 классами образования выдавал себя за пластического хирурга в Румынии (видео)

С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию.

В Румынии задержали итальянца, который выдавал себя за пластического хирурга. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеИндиец играл на гитаре во время операции на мозге Мужчина, который имеет только 8 классов образования, умудрился обмануть сразу несколько частных румынских клиник. С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию - замену протеза молочной железы. Во время хирургического вмешательства команда медиков заметила странное поведение псевдоврача.

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