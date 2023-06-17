В министерстве не раскрывают сумму, которую требуют хакеры.

Связанная с Россией группа хакеров Cl0p совершила массированную атаку после чего Министерство энергетики США получило требования выкупа. Атака стала возможной из-за уязвимости в широко используемом программном обеспечении для передачи файлов,

Как сообщает Reuters, от атаки связанной с Россией группы хакеров-вымогателей Cl0p пострадали ассоциированные университеты Оук Ридж, подрядчик министерства и экспериментальный завод Waste Isolation Pilot Plant, который занимается утилизацией радиоактивных ядерных отходов оборонного назначения.

"Данные на этих объектах были "скомпрометированы" после того, как хакеры проникли в их системы из-за уязвимости в программе для передачи файлов MOVEit Transfer. Это программное обеспечение широко используется организациями по всему миру для обмена конфиденциальными данными", - говорится в сообщении.

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Требования о выкупе поступили по электронной почте в адрес каждого объекта. В министерстве не раскрывают сумму, которую требуют хакеры.

Министерство обороны США, которое управляет объектами ядерного оружия и ядерных отходов, связанными с военными, сообщило Конгрессу об этом нарушении и участвует в расследовании вместе с правоохранительными органами и CISA.

На сайте Cl0p указано, что у группы нет никаких правительственных данных и если они "случайно" получили такие данные во время массовой кражи, то готовы "все удалить".

Хакерские атаки со стороны РФ

По состоянию на 24 июня 2023 года сразу несколько европейских стран заявили о том, что они страдают от российской деятельности. Так, Швейцарию атакуют пророссийские хакеры. Они пытаются остановить работу сайтов парламента и правительства, атаковали также сайт Женевского аэропорта.

Нынешняя активность пророссийской группировки хакеров совпадает с подготовкой к выступлению в швейцарском парламенте президента Украины, которое должно состояться по видеосвязи. Швейцарская служба кибербезопасности уверяет - делает все, чтобы трансляция прошла беспрепятственно.

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