Он отметил, что утечка данных об этих истребителях серьезно навредит стране.

Публикация фотографий с якобы истребителем F-16 в Украине может нанести ущерб интересам государства и угрожает жизни пилотов и тех, кто обслуживает технику.

Об этом сказал руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник на Radio NV, комментируя появление снимков в соцсетях якобы F-16, который пролетает над Львовской ратушей.

"Это то, чего не должно быть. Человек, который это сделал просто не понимает насколько подобная фотография может навредить нашим национальным интересам", - подчеркнул эксперт. Видео дня

Мельник подчеркнул, что россияне начали охоту за F-16 уже давно и назначили огромные вознаграждения тем, кто предоставит информацию об истребителях или о тех, кто на них летает и обслуживает.

"Назначены (речь идет о вознаграждениях - УНИАН), начиная от различных значков, шевронов и сувениров и, заканчивая, довольно реальными и солидными суммами в миллионы долларов тем, кто или уничтожит, или поможет уничтожить F-16, нанести ущерб инфраструктуре, выдать локацию, где они располагаются, за то, чтобы убить летчика или кого-то из инженерно-технического состава", - подчеркнул он и добавил, что об этом необходимо постоянно напоминать.

Аналитик отметил, что о прибытии истребителей в Украину первым написало агентство Bloomberg. "Согласимся с тем, что, возможно, у него есть эта информация достоверная, а, возможно, просто журналисты решили хайпонуть", - прокомментировал Мельник.

Прибытие F-16 в Украину

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину. Точное количество не сообщалось, но отмечалось, что их немного.

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