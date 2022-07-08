По словам Карася, ждать деоккупации Херсона осталось недолго.

Уже в июле могут появиться хорошие новости относительно освобождения оккупированного Херсона, это может произойти раньше, чем ожидалось.

Такой прогноз высказал военнослужащий ВСУ, общественный деятель и активист Евгений Карась, передает "Апостроф".

"Представители ГУР оценили, что, возможно, Херсон будет освобожден в более короткие сроки, чем мы это планировали, и что с высокой вероятностью уже в июле будут хорошие новости. Если я не ошибаюсь, это Кирилл Буданов лично говорил. И это публичная и официальная оценка положения дел, в частности, по Херсонскому направлению", - сказал он.

Российские оккупанты, по данным Карася, ждут и боятся наступления ВСУ на херсонском и запорожском направлениях. Он также прокомментировал недавнее заявление диктатора Путина о "передышке" оккупантов в Луганской области. Таким образом, считает боец, диктатор скрывает неспособность РФ наступать дальше.

"Возможно, они будут перебрасываться в Херсонскую область, но это не очень поможет, потому что наши войска будут к этому готовы. Операция в Херсонской области, я думаю, будет развиваться в те сроки, которые определил Генштаб", - добавил он.

Карась заверил, что ВСУ хватает западного оружия для продвижения вперед, одной из причин ускорения его поставок он назвал варварские бомбардировки Россией украинских городов.

"Нас действительно ждут хорошие новости. Это то, что я видел, учитывая состояние российских войск. Июль будет очень интересен для нас в этом контексте", - резюмировал он.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил. что в настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 километрах.

В свою очередь российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверен, что освобождение Херсона от оккупантов повергнет РФ в настоящий шок, там рухнет вся "пирамида лжи".

В американском Институте изучения войны накануне заявили, что ВСУ продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.