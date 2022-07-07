Киричевский прогнозирует успех ВСУ на юге Украины.

Российские оккупанты бросили все силы на восток Украины и тем самым дали возможность украинским защитникам добиться определенных успехов на южном фронте, в частности в Херсонской области.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"С одной стороны, все кому не лень говорят о том, что есть продвижение [на юге], а вот на востоке мы теряем. Поэтому и получилось, что пока наши войска перемалывали оккупантов на востоке, сами же россияне были вынуждены снимать свои более или менее боеспособные части, перебрасывая их на восток. Обратно наоборот: перебрасывали наименее боеспособные части, например, этих так называемых "мобиков", новосформированные части так называемых "ЛНР" и "ДНР" вообще на старых советских танках Т62. Или на том же южном направлении вдруг засветилось еще более экзотичное формирование - российский добровольческий осетинский батальон на старых танках", - рассказал он.

По словам эксперта, россияне "проредили" свою линию обороны, послав войска от Херсона и Николаева воевать за Северодонецк и Лисичанск.

"Сложилась ситуация, о которой сегодня в одном из своих интервью говорил глава Николаевской ОГА [Виталий] Ким: есть район, в котором наши войска могут продвигаться. Россияне об этом вовремя не могут узнать, потому что у них очень большие дыры на фронте в том направлении. Получилось, что там, кажется, мы что-то сдаем, теряем, а тут есть перспектива, что мы через некоторое время отобьем назад Херсон и нанесем россиянам очень катастрофическое (в нравственном плане) для них поражение", - пояснил Киричевский.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил. что в настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 километрах.

В свою очередь российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверен, что освобождение Херсона от оккупантов повергнет РФ в настоящий шок, там рухнет вся "пирамида лжи".