По мнению эксперта, шок будет как у россиян, так и внутри "путинского бункера".

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверен, что освобождение Херсона от оккупантов повергнет РФ в настоящий шок, там рухнет вся "пирамида лжи".

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

По его мнению, шок будет как у россиян, так и внутри бункера – у руководства РФ.

"Здесь произойдет ситуация, которая всегда возникает в бункерах. У Гитлера то же самое было. Когда начинают освобождать территории и нужно договариваться с победоносными противниками. Эта мысль сразу придет ко всем жителям бункера", – отметил Пионтковский.

Как отметил публицист, есть вероятность, что после освобождения Херсона кто-нибудь из политических элит РФ задумается о необходимости отступить и проиграть войну.

"Взятие Херсона будет означать падение всей этой "пирамиды лжи" внутри и в российском обществе, и в путинском бункере. Но до конечной победы останется много времени и жертв. Поэтому нужно подталкивать людей, которые после взятия Херсона поймут, что война проиграна", – добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил. что в настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 километрах.

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