В свою очередь российские оккупанты продолжают терроризировать ракетными ударами гражданское население.

В американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Отмечается, что россияне провели 6 июля безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси для отражения украинских атак.

"Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей. Украинское Южное оперативное командование добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям", - сказано в сообщении.

Аналитики утверждают, основываясь на спутниковые снимки, что ВСУ нанесли удары по вражеским позициям в районе херсонского аэропорта (вблизи Чернобаевки). Также упоминается удар по складу боеприпасов россиян в районе херсонского вокзала.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил. что в настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 километрах.

В свою очередь российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверен, что освобождение Херсона от оккупантов повергнет РФ в настоящий шок, там рухнет вся "пирамида лжи".